فتح منافذ بالمنشآت الخدمية في الشرقية لبيع السلع بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح منافذ جديدة لبيع السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وذلك بكل منشأة خدمية بمراكز ومدن المحافظة.

استغلال المساحات الفارغة أسفل الكباري لفتح منافذ جديدة

وتابع المحافظ، أنه تم استغلال المساحات الفارغة أسفل الكبارى لفتح منافذ جديدة، من خلال التعاقد مع كبار التجار وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى (سوبر ماركت - هايبر)، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة، للقضاء على جشع بعض التجار والتصدي للممارسات الاحتكارية.

تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط

وأضاف المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أن الدولة تقف بجانب أبنائها وتسعى جاهدة لتوفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال التوسع في فتح منافذ جديدة، إضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدود الدخل، مؤكداً على ضرورة تضافر وتوحيد كافة الجهود بين الجهات والقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وخلال الاجتماع، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع كبار التجار والجزارين وأصحاب محال الجزارة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة، لإقامة شوادر بالميادين العامة لبيع اللحوم البلدي الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة عن السوق، للتصدي للغلاء وتقديم خدمة للمواطنين ذات جودة بسعر قليل.