7 إجراءات عاجلة لمحافظة الشرقية لمحاربة الغلاء.. حملات رقابية ومعارض

على مدى 3 أيام متواصلة، عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعات مكثفة مع وكلاء وزارات «التموين، الزراعة، الطب البطري، الصحة»، بالإضافة إلى حماية المستهلك والغرفة التجارية وأصحاب مصانع الأغذية لمناقشة ضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار ومحاربة الغلاء، وضمان وصول غذاء آمن وسليم المستهلكين.

أسفرت الاجتماعات عن توجيه محافظ الشرقية، برفع حالة الطوارئ لدى الأجهزة المعنية والتعامل بشكل فوري مع أي مشكلات يتم تلقيها من المواطنين تتعلق برصد رفع الأسعار في المحال التجارية بشكل مبالغ فيه.

كما أسفرت الاجتماعات عن التشديد على اتخاذ عدة إجراءات لحماية المواطنين وضمان عدم استغلالهم ماديا من قبل التجار وذلك على النحو التالي : -

1- طرح 8 آلاف كيلو أرز بسعر 12 جنيها للكيلو الواحد أمام المواطنين وذلك بمنفذ بيع بميدان عرابي بمدينة الزقازيق.

2- تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق والمنافذ المختلفة للحوم والسلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار.

3 - استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية.

4- متابعة التزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية واستقرار الأسعار في الأسواق لحماية محدودي الدخل.

5 -إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.

6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المحتكرين والمخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

7 - التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار وحجب السلع والاتجار بها في السوق السوداء.