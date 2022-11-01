سوزان نجم الدين تتصدر تريند «تويتر» بعد ظهورها في «صاحبة السعادة»

تصدرت سوزان نجم الدين، تريند موقع تويتر، خلال الساعات الماضية، وشغلت محركات البحث الإلكتروني على منصات السوشيال ميديا، بعد ظهورها في برنامج صاحبة السعادة، للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إذ كشفت لأول مرة، تفاصيل عدة عن حياتها الشخصية.

دخلت مجال التمثيل وأنا في المرحلة الجامعية

وتحدثت سوزان نجم الدين، عن مراحل طفولتها ونشأتها وعلاقتها بوالديها، موضحة أنها بدأت مجال التمثيل وهي صغيرة، تحديدا في مرحلة الدراسة الجامعية خلال دراستها للهندسة المعمارية، واختيرت بطلة لإحدى المسرحيات الشبابية في فرقة «زنوبيا».

والدي دعمني في مجال التمثيل

وقالت سوزان نجم الدين، إن أصعب موقف مر بها منذ خوضها تجربة التمثيل هو معرفة والدها خبر اتجاهها للتمثيل، مضيفة:«أثناء عرض المسرحية في افتتاح أحد المعارض بسوريا كان من ضمن الحضور والدي، وشاهدني بالمصادفة ولحسن حظي أنني لم أراه وقتها وإلا كنت ارتبكت على خشبة المسرح».

وتابعت: «بعد انتهاء العرض علمت بوجوده ومغادرته غاضبا وشعرت بالقلق ورفضت العودة إلى المنزل خوفا منه لمدة أسبوع حتى تدخل لي العديد من الأقارب وأصدقاءه ليتقبل بعد ذلك احترافي مجال التمثيل، ثم صار أكثر الداعمين لي في كل شيء».

وتحدثت سوزان نجم الدين، عن كواليس أعمالها الفنية الناجحة في مصر وسوريا وتطرقت في الحديث عن تجربتها مع الفنان محمود عبد العزيز بمسلسل «باب الخلق» وأمام الفنان حسين فهمي بمسلسل «وش تاني».

وأضافت أنها كانت محظوظة بالعمل معهم، كما وصفت الفنان هشام سليم بأنه كان إنسانا راقيا ومهذبا وفنان مختلف، واستمعت بالتمثيل معه في مسلسل «كلبش» الجزء الثالث وصدمت من خبر رحيله.