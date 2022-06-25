سوزان نجم الدين تعلن عن خطيبها الجديد.. رجل أعمال سوري

أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن خطوبتها من رجل أعمال دون الكشف عن اسمه أو هويته، وذلك خلال أستضافتها في أحد البرامج التليفزيونية.

سوزان نجم الدين تكشف عن هوية خطيبها الجديد

وقالت سوزان نجم الدين خلال لقاء لها عبر قناة «أغاني أغاني» اللبنانية، إن خطيبها هو رجل أعمال سوري الأصل ويحمل الجنسية الإماراتية، وأشارت إلى أن خطيبها لا يرغب في أن تتحدث عنه كثيرًا لوسائل الإعلام.

وأضافت نجم الدين أنها تعرفت على خطيبها أثناء طريقها إلى باريس على متن الطائرة، قائلة: «صارت شرارة الحب من أول نظرة»، كاشفة الحرف الأول من اسم خطيبها حيث قالت إنه يبدأ بحرف الـ «ب».

مشاركة سوزان نجم الدين في فيلم «تماسيح النيل»

وشاركت مؤخرا سوزان نجم الدين في فيلم «تماسيح النيل»، الذي عرض قريبا في جميع دور العرض، وكانت تدور أحداثه في رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

وشارك في بطولة فيلم «تماسيح النيل» بيؤمي فؤاد، مصطفي خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هنادي مهنا، سليمان عيد، بدرية طلبة، محمد جمعة، دينا محسن، خالد الصاوي، لمي كتكت.