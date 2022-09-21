سوزان نجم الدين: مهرجان القاهرة للدراما يضم عباقرة.. وصلاح السعدني يستحق التكريم

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن مهرجان القاهرة للدراما يستحقه الفنانون، موجهة الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على رعايته للمهرجان، إذ استعان بقامات فنية عظيمة مثل الدكتور يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والمخرجة إنعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم.

سوزان نجم الدين: صلاح السعدني يستحق الكثير

وأضافت «نجم الدين» خلال لقاء مع الإعلامية شيرين عفت، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «كل المكرمين نجوم كبار مثل الكاتب والمنتج الكبير ممدوح الليثي، والمخرج جمال عبدالحميد والسيناريست محمد جلال عبدالقوي والفنان صلاح السعدني اللي يستاهل أكتر من كده».

كل حاجة في وقتها حلوة

وتابعت: «التنظيم رائع والمهرجان متأخرش، كل حاجة في وقتها حلوة، وخاصة أننا نحتفل بعباقرة في الوقت والمكان المناسبين».