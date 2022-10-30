سوزان نجم الدين تتحدث لأول مرة عن أبويها في صاحبة السعادة غدا (صور)

تستضيف إسعاد يونس، في سهرة فنية مميزة، غدا، سوزان نجم الدين، بحلقة خاصة مليئة بالأسرار والحكايات الخاصة والفنية التي تكشفها الأخيرة لأول مرة.

علاقة سوزان نجم الدين بأبنائها

وتحدثت سوزان عن علاقتها بأبنائها وكيف استطاعت تحقيق التوازن بين تربية أطفالها والتمثيل؛ لا سيما وأن سوزان كشفت أنها كانت شخصية صارمة ومنظمة جدا في المنزل مع أولادها.

ولأول مرة تتحدث سوزان نجم الدين عن نشأتها وبداية دخولها مجال التمثيل في سوريا ومصر، وعن علاقتها بوالديها، مشيرة إلى أن والدها كان عضوا بمجلس الأمة وعاش في مصر لسنوات طوال قبل أن يرتبط بوالدتها.

سوزان نجم الدين تكشف كواليس تصوير أعمالها الفنية

وتتحدث سوزان في الحلقة عن كواليس تصوير العديد من أعمالها الفنية والمخاطر الحقيقية التي تعرضت لها؛ منها سقوطها في حفرة مليئة بالسياخ الحديدية والصخور عند تصوير دورها في مسلسل الشوق، ثم انتقلت إلى مطبخ صاحبة السعادة وقدمت عدة أكلات مصرية وسورية في فقرة مليئة بالضحك والحكايات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أسرار كثيرة نعرفها خلال هذه الحلقة ببرنامج صاحبة السعادة، الذي يعرض غدا الإثنين على قناة dmc، في الحادية عشرة مساء.