جامعة العريش تعلن حاجتها لـ14 وظيفة.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت جامعة العريش، برئاسة الدكتور حسن الدمرداش، في بيان، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بالجامعة، عن طريق الندب، موضحة التخصصات والشروط المطلوبة.

وأوضحت «الجامعة»، في بيان، التخصصات والشروط المطلوبة، موضحة أن الوظائف الشاغرة لـ10 سائقين و4 فنين كهرباء، بواقع 14 وظيفة شاغرة عن طريق الندب.

وظيفة 10 سائقين

بالنسبة لوظيفة الـ10 سائقين، فإنها ستكون في إدارة الجامعة وكلياتها، وتختص بقيادة السيارات لنقل الأفراد والمهمات والآلات بين مناطق العمل المحددة، ويجب على المتقدم الحصول على رخصة قيادة سيارة مهنية، والمعرفة الكاملة بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

وظيفة فني كهرباء

أما بالنسبة لوظيفة الـ4 فني كهرباء، تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة وكلياتها، وتختص بالقيام بأعمال متصلة بالنواحي الكهربائية.

تُقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة، وتُسلم باليد بمقر جامعة العريش بضاحية السلام بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خلال شهر يبدأ من 1 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2022م، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.