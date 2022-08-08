تنسيق جامعة سيناء العريش 2022 - 2023.. طرق التقديم والمصروفات

يسعى العديد من طلاب الثانوية العامة لمعرفة تنسيق جامعة سيناء العريش 2022 - 2023، رغبة في الالتحاق بالكليات الخاصة بها، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، واستعداد الطلبة لظهور التنسيق وبدء تسجيل الرغبا للالتحاق بالكليات المختلفة.

تنسيق جامعة سيناء العريش 2022-2023

وتشير المؤشرات الأولية الخاصة بتنسيق جامعة سيناء العريش 2022 - 2023 إلى أن الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 75%، والحد الأدنى لكلية طب الأسنان 80%، والحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 65%، والحد الأدنى لكلية الإعلام 55%، والحد الأدنى للقبول في علوم الحاسب 60%، والحد الأدنى للقبول في كلية إدارة الأعمال 55%.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حلمي، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، أن جامعة سيناء العريش بدأت في استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة للالتحاق بها، موضحاً أنه يتم تطبيق الشروط التي أقرتها وزارة التعليم العالي.

مصاريف كليات جامعة سيناء العريش

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن تنسيق جامعة سيناء العريش 2022-2023 انخفض بنسبة 5% عن باقي الكليات الخاصة بمختلف المحافظات، حيث بلغ مصروفات كلية التكنولوجيا والمعلومات والحاسوب 41.950 ألف جنيه.

فيما بلغت مصاريف كلية طب الأسنان 155.710 ألف جنيه، ومصاريف كلية الصيدلة 108.045 ألف جنيه، وكلية الهندسة تبلغ 62.206 ألف جنيه.

تنسيق جامعة سيناء العريش 2022-2023

وسعت الجامعة إلى التيسير على الطلاب خلال التقديم، حيث يمكنهم التقدم ومتابعة تنسيق جامعة سيناء العريش 2022 - 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة أو من خلال المقر الإداري بالقاهرة، وكذلك من خلال الحرم الجامعي بفرعي العريش والإسماعيلية.