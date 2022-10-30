جامعة العريش تشكل فريق سفراء المناخ تزامنا مع اقتراب COP27

شكَّل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فريق سفراء المناخ برئاسة الدكتورة هاجر المتولي، وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من المهتمين من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، في إطار دور الجامعة المجتمعي، للمشاركة في قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ، وذلك وفقاً لتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي ضوء رؤية مصر 2030 والتوجه الاستراتيجي نحو الشباب وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وذكر قسم العلاقات العامة بجامعة العريش، في بيان له، أنه تم إطلاق المبادرة الريادية العالمية سفراء المناخ (مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي).

وتابع أنه تعد مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي أكبر مبادرة عالمية، والمبادرة تحظى باهتمام عالمي.

الهدف تدريب الشباب على العمل المناخي

وتهدف المبادرة إلى تدريب الشباب على العمل المناخي، كما تدعم المبادرة جهود الدولة المصرية في إدارة هذه الأزمة بالجهود التطوعية من شباب مصر التطوعي.

بدورها، قالت الدكتورة هاجر المتولي، رئيس الفريق، إن مليون شاب هدفه بسيط بينما له تأثير كبير وهو حث مليون شاب على التعود بأخذ خطوات صغيرة في حياتهم اليومية من شأنها توفير الطاقة واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة ومحو الأمية البيئية وتقليل التلوث من شأنه تحقيق التغيير والتكيف المناخي.

وأضافت أن فكرة المبادرة بُنيت على أنه إذا وجد مليون شاب متطوع من قادة الشباب أصحاب الإلهام والمؤثرين يتخذون قرارت أكثر وعيا بالمناخ، فقد يكون هناك تغيير حقيقي ومستدام.

وأوضح رئيس الجامعة أن مهام الفريق تتلخص في:

- نشر ثقافة المناخ والعمل على زيادة الوعي بالعمل المناخي ومواجهة التغيرات المناخية للأنشطة الفردية والمنزلية.

- إعداد جيل من الشباب الملهمين والمؤثرين ليكون لهم دور توعوي، للحد من انبعاثات الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتوازى مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف COP27 نوفمبر المقبل 2022.

- المشاركة بالأنشطة المنادية بالعمل لإنقاذ كوكب الأرض ومستقبل البشرية من التغيرات المناخية المتسارعة.

- نشر ثقافة المدن المستدامة والبناء البيئي لمواجهة التغير المناخي.

- توعية الطلاب بضرورة ترشيد استهلاك المياه في المنازل فضلا عن ضرورة إعادة التدوير وإعادة استخدام المياه، وأهمية التوسع في التشجير.

- تدريب 250 طالبا جامعيا ضمن مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي ليكونوا جيل المناخ الذى يحقق ما تهدف المبادرة إليه.

- تبني العمل على محو الأمية الكربونية للأفراد في مراكز الشباب والمدارس لإعداد سفير المناخ الصغير.

- التدريب على كيفية حساب البصمة الكربونية الفردية.

- المساهمة في التوعية المناخية لترشيد الطاقة.

- تمثيل جامعة العريش في اللقاءات والمحافل والندوات والمؤتمرات التى لها علاقة بالمناخ والتنمية المستدامة.