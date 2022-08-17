نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة العريش 2022.. اعرف الأقسام

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي 2022، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم؛ وجاءت نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة العريش بمجموع 376 درجة، بنسبة 91.70%.

نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة العريش

وكشف الدكتور محمد أيمن عاشور، عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى، موضحًا أنَّ عدد الطلاب الذين تقدموا للمرحلة الأولى بلغ 117 ألفًا و198 طالبًا، وتخلف 560 طالبًا عن التسجيل لرغبات المرحلة الأولى.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للكليات العلمية وجاءت كالتالي: الطب البشري 91.60%، والأسنان 91.34%، والهندسة 83.65%، والصيدلة 90%.

غدا.. تنسيق المرحلة الثانية

وكشف الوزير عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة، موضحًا أنَّ المرحلة ستبدأ من غد الخميس 18 أغسطس وحتى يوم الاثنين 22 أغسطس.

أقسام كلية الطب جامعة العريش

وأكد الموقع الرسمي لكلية الطب جامعة العريش، أن نظام الدراسة بالكلية مكون من 5 سنوات دراسية وسنتين امتياز ليكون 7 سنوات، فيما يتم التخصص بعد الانتهاء من الكلية حسب تقدير الطالب ويتم دخول التخصصات التي حددتها التعليم العالي، إذ تحتوي كلية الطب على 32 قسما كالتالي:

التشريح الآدمي، وعلم الأجنة، الهستولوجي علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية، الفسيولوجي علم وظائف الأعضاء، الكيمياء الحيوية الطبية، الفارماكولوجي الإكلينيكية، الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، الباثولوجيا علم الأمراض، الطفيليات الطبية، طب المجتمع، الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، طب الأسرة، الأشعة التشخيصية، التحاليل الطبية، الأمراض الجلدية والتناسلية، الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة التجميل، جراحة القلب والصدر، أمراض الباطنة العامة، القلب والأوعية الدموية الأمراض المتوطنة، الأمراض النفسية والعصبية، الأمراض الصدرية، طب الأطفال، التخدير والعناية المركزة الجراحية، أمراض النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المسالك البولية والتناسلية، جراحة العظام، طب وجراحة العين، علاج الأورام والطب النووي، الطب الطبيعي.