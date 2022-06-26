رئيس جامعة العريش: حققنا حلما انتظرناه طويلا ببدء الدراسة في كلية الطب

أكد المركز الأعلامى بجامعة العريش في بيان له صدر اليوم، بأن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم والبحث العلمى، على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة العريش، بعد تجهيزها بالكامل أستعدادا لبدء الدراسة العام الجديد 2022 – 2023

رئيس جامعة العريش.. حققنا الحلم الذى انتظرناه

ومن جهة أخرى قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش في بيان له: «حققنا الحلم الذى انتظرناه جميعا، هو أن تكون هناك كلية للطب البشرى بجامعة العريش، تساعد في رفع مستوى المحافظة، وتنميتها البشرية المستدامة».

ميلاد جامعة جديدة على أرض سيناء

وأضاف رئيس جامعة العريش لقد حصلنا على الموافقة بالفعل، وأن العام الجديد سوف يشهد ميلاد أول جامعة بكلية الطب على أرض سيناء، والتي سوف تساهم في رفع معاناة أهالى سيناء من حاجة السفر للأسماعيلية والمحافظات الأخرى للعلاج، لضرورة تواجد جميع التخصصات بمستشفى العريش العام، وهي التي ستكون المستشفى الجامعى، حتى يتم بناء مستشفى جامعى خاص بكلية الطب على مدار الأعوام القادمة.

الموافقة جاءت بعد جهد كبير من الجميع

جدير بالذكر أنه قد جاءت الموافقة على بدء الدراسة بالكلية بعد جهد دام أكثر من عام قام به رئيس الجامعة وفريق العمل بكلية الطب لتجهيز البنية التحتية من معامل وقاعات وأجهزة وأدوات، بدعم حثيث من النواب ومحافظ شمال سيناء، الذى استضاف فريقا علميا من عدة جامعات مصرية تابعة لوزارة التعليم العالى على مدار عدة أعوام متتالية، حتى جاءت الموافقة وبدء الدراسة هذا العام.