أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 2-11-2022

أعلن سوق العبور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي له أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء، وتختلف الأسعار من يوم لآخر في سوق العبور الذي تكون فيه الأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المحلية.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في سوق العبور والأسواق المحلية وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور والجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن فب الأسواق اليوم الأربعاء 2 نوفمبر الحالي، وذلك كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو الأفوكادو بين 50 و70 جنيها، وسجل سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، وسجل التين البرشومي سعر يتراوح بين 6 و9 جنيهات للكيلو، كما سجلت الجوافة سعر يتاروح بين 3 و7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات، وسجل كيلو الأناناس 35 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكاكا بين 7 إلى 15 جنيها، واختلف سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات، وأبو سرة بين 3 و7 جنيهات، والجريب فروت بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو اليوسفي بين 4 جنيهات و8 جنيهات، اليوم الأربعاء 2 نوفمبر الحالي.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

سجل سعر كيلو الكمثرى بين 15 و17 جنيها.

سجل سعر كيلو الأفوكادو بين 50 و60 جنيها.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.

كما اختلف سعر كيلو الموز بين 10 و15 جنيها.