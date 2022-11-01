الأرصاد: زيادة في فرص وكميات الأمطار بالمناطق الساحلية.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم زيادة في فرص وكميات الأمطار خاصة في المناطق الساحلية، حيث نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط تأثيره أكبر في المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

اليوم سيشهد تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «اليوم سيشهد تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على السواحل الشمالية وبدأت خلال ساعات الصباح سقوط الأمطار وتكاثر السحب على الإسكندرية ومطروح».

أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، «من المتوقع اليوم أن تكون الأمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مثل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ على فترات من اليوم»، مؤكدة: «ستمتد فرص الأمطار لمناطق من جنوب الوجه البحري، ولكنها ستكون أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومحافظات مدن القناة وقد تمتد الأمطار إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى، لكنها كلها فرص أمطار خفيفة في المناطق الداخلية ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية».