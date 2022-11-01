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الأرصاد الجوية: أمطار رعدية على الإسكندرية والعلمين والضبعة

كتب:

انتصار الغيطانى
08:40 ص | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
امطار رعدية على السواحل

امطار رعدية على السواحل

كشفت الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية تكاثر السحب الركامية والمنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، منذ ساعات الصباح الباكر، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية، بينها العلمين، فوكا، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، مطروح، الإسكندرية، ومن المتوقع أن تتقدم السحب خلال النهار لتصل إلى مناطق من سواحل محافظات شمال الدلتا وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وأعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم على مختلف محافظات الجمهورية، وجاءت كالآتي: 

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 19

كفر الشيخ 26- 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 20

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24- 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26- 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27- 20

كاترين 22- 11

رأس سدر 29- 20

نخل 26- 15

طابا 26- 20

نويبع 27- 22.

حلايب 29- 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 17

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 31- 19

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 29- 16

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23

 

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