الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بالسواحل الشمالية حتى الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ معظم المناطق المطلة على البحر المتوسط تتعرض لزيادة في فرص وكميات الأمطار إذ تتأثر هذه المناطق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة كميات الأمطار في مطروح والسلوم والعلمين والإسكندرية.

فرص سقوط الأمطار

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم دينا شرف، أنّ فرص الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة، وستمتد فرص الأمطار لمحافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وستمتد أيضا بأمطار خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة وبخاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، حيث سيكون الانخفاض طفيفا، بواقع 19 و20 درجة مئوية ليلا، والأجواء خلال فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس تكون من مائلة للحرارة إلى معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد، وحارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأردفت: «خلال فترات الليل، وفي الساعات المتأخرة بالصباح الباكر ستكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وسيكون هناك انخفاضًا آخر في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع زيادة كميات الأمطار التي ستختلف من يوم لآخر، حيث ستكون أمطار الغد متوسطة على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، مع استمرار فرص سقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء مع استمرار انخفاض درجات الحرارة».