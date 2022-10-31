«الأرصاد» تحذّر من تقلبات جوية لمدة 72 ساعة مقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة صباح اليوم على السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة، قد تمتد خفيفة إلى السواحل الشرقية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، بشأن حالة الطقس، أنّ الصور والخرائط الصادرة من الأقمار الصناعية خلال الساعات الأخيرة، كشفت عن حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، نظرا لتقابل منخفض جوي قادم من على سطح الأرض مع منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، ما يترتب عليه تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وتمتد إلى جنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

عن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الإثنين على مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت كما يلي.

القاهرة 27 - 20.

العاصمة الإدارية 27 - 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26 - 19

كفر الشيخ 26 - 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 20

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24 - 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26 - 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

كاترين 22 - 11

رأس سدر 29 - 20

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22.

حلايب 29 - 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 16

أبو سمبل 31 - 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23