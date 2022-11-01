وصول آلاف السائحين من جنسيات مختلفة إلى الغردقة ومرسى علم

يستقبل مطارا مرسى علم والغردقة الدولي اليوم الثلاثاء 18 ألف سائح أجنبي من جنسيات أوربية مختلفة، حيث من المقرر وصول 102 رحلة طيران «منتظم وشارتر» إلى مطار الغردقة، ووصول 17 رحلة طيران إلى مطار مرسى علم تقل حوالي 3 آلاف سائح، وذلك حسب جدول الرحلات المعلن في المطارات.

وصول آلاف السائحين

وأشار مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر كشف وصول 119‪ رحلة طيران إلى مطار الغردقة ومرسى، علم الدولي تقل حوالي 18 ألف سائح، وذلك وسط إجراءات وقائية وإحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.

انتعاش السياحة

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطارات البحر الأحمر، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن» أن آلاف السائحين احتفلت أمس بالهالوين الذي يوافق ليلة 31 من شهر أكتوبر، وذلك بالفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم والغردقة.

وأكد أن الموسم السياحي الشتوي يشهد ارتفاع في معدلات حركة السائحين، والتي تزداد بصفة أسبوعية، متوقعًا موسم شتوي ناجح خاصة مع قرب أعياد الكريسماس ورأس السنة.