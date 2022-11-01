تفاصيل وفاة طفل في حريق بالغربية.. «الأم أنقذت أخواته وملحقتهوش»

«أنقذت حياة اتنين، ورجعت لقيت التالت مات»، بهذه الكلمات وصف محمود محمد، أحد أهالي ميت حبيش القبلية، إحدى قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية، تفاصيل وفاة الطفل يوسف في حريق داخل شقتهم، موضحا أنه بينما كانت الأم تهرول من أجل إنقاذ حياة أطفالها وتعمل على إنقاذ حياة الطفلين الآخرين، لفظ الثالث أنفاسه الأخيرة.

وقال «محمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تشييع جثمان الطفل بالأمس بعد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وصلاة الجنازة عليه في مشهد جنائزي مهيب ودفنه في مسقط رأسه بمقابر العائلة، مشيرًا أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر اندلاع حريق داخل شقتهم السكنية، أثناء نومه.

الأم تنفيذ حياة طفلين وتفشل في الثالث

وأضاف، أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي، في سخان المياه، وتصاعدت ألسنة اللهب، وامتدت إلى جميع أنحاء الشقه السكنية، وكان يتواجد فيها الأم وأطفالها الثلاث، معقبًا: «الأم قدرت تنقذ حياة رحمة وعاصم بإخراجهما من الشقة، ولما رجعت تجيب يونس كان اتخنق ومات».

إخطار بالواقعة

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية في قرية ميت حبيش القبيلة، ما أدى إلى مصرع طفل، يدعى يونس عفيفي في العقد الأول من العمر.

انتقلت قوات الحماية المدنية والمباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعى يونس شريف العفيفي، في العقد الأول من العمر، وأن سبب اندلاع الحريق، ماس كهربائي في سخان المياه.

التصريح بالدفن

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، والتصريح بدفنها.