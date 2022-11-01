السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الحوامدية

سيطرت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، وحال الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصر فقط على الخسائر المادية.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أهالي منطقة الحوامدية، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة ذاتها، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق.

الدفع بسيارات الإطفاء

دفعت الحماية المدنية في محافظة الجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمّ فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات السكنية المجاورة، وتمت عملية السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

انتداب الأدلة الجنائية

وقررت جهات التحقيق، انتداب عناصر الأدلة الجنائية، للتأكّد من وجود شبهة جنائية من عدمه وبيان سبب الحريق، والاستماع لأقوال مالك الشقة السكنية وشهود العيان، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من المكان .

نصائح مهمة لتجنب الحرائق في الشقق السكنية

وأوضح اللواء ممدوح عبدالقادر، المدير الأسبق لإدارة الحماية المدنية، العديد من النصائح المهمة التي يحب اتباعها حتى لا تتعرض الشقق السكنية لحرائق، ويأتي من أبرزها التأكّد من تركيب أجهزة إنذار الحريق، تجنب استخدام الشموع في المناسبات، والصيانة الدورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق.

وواحدة من أهم النصائح للوقاية من الحرائق هي تجنب التدخين في المنزل، وتجنب ترك الطعام على الموقد دون الانتباه إليه، توفير طفاية حريق في المنزل فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق في المنزل، وفتح النوافذ ليلاً لتجنب الاختناق من الدخان الناتج عن النار أو تسرب الغاز.