إصابة شخص في حريق شقة بسبب ماس كهربائي بالغربية

أصيب شخص في حريق داخل شقة سكنية بإحدى العمارات بمنطقة مشروع ناصر بمدينة كفر الزيات بالغربية، بحروق في اليد، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مشروع ناصر بدائرة المركز، ما أدى إلى إصابة شخص بحروق متفرقة في اليد.

إخماد الحريق

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية اندلاع حريق داخل شقة سكنية بسبب ماس كهربائي وتسريب غاز الفريون من أحد أجهزة التكييف، والتهمت النيران معظم محتويات الشقة، وأسفرت عن إصابة شخص بحروق متفرقة في اليد، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وحصر الخسائر الناجمة، وندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.