سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2-11-2022

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض مستقرة في الأسواق بعد تراجعها بشكل نسبي من قبل بعض المربيين والتجار بسبب توافر بيض الكتاكيت بشكل كبير.

وقال عبدالعزيز السيد، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار البيض لم تتغير اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر في الأسواق.

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق نحو 65 جنيها في المزرعة، ووصلت إلى 70 و75 أيضا للمستهلك، وفق عبدالعزيز السيد.

سعر البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر طبق البيض من النوع البلدي في المحال التجارية والتي تحتوي على 30 بيضة، اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر بين 80 و85 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق البيض البلدي الذي يحتوي على 20 بيضة، اليوم الأربعاء بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق.

سعر طبق وكرتونة البيض

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض، 30 بيضة، اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر، نحو 67 جنيهًا في المزارع، ويصل سعره للمستهلك إلى نحو 70 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحال التجارية

وجاءت أسعار الفراخ في المحلات التجارية اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر، كما يلي:

- تراوح سعر كيلو الأوراك اليوم الأربعاء بين 40 إلى 49 جنيهًا.

- كما تراوح سعر كيلو الأوراك المخلية في المحال التجارية اليوم الأربعاء بين 65 و70 جنيهًا.

- كيلو الهياكل تراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 40 إلى 46 جنيهًا.

- كيلو الدبابيس تراوح بين 62 - 70 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البانيه بين 95 و110 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الشيش البانية بين 100 و120 جنيهات.

- تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.