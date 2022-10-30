سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم الأحد 30-10-2022

استقر سعر كرتونة البيض في السوق المحلي اليوم، وفق تأكيدات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، خاصة بعد طرح وزارة التموين كميات من البيض بأسعار مدعمة.

وفيما يلي تقدّم «الوطن» سعر كرتونة البيض في الأسواق، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كما يلي.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، أنّ سعر كرتونة البيض استقر في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر البيض الأبيض بلغ داخل المزرعة 70 جنيها، في حين بلغ السعر الاسترشادي له بين 75 إلى 76 جنيها، ووصل سعر البيض الأحمر داخل المزرعة إلى 73 جنيها للمستهلك، بينما بلغ السعر الاسترشادي له 80 جنيها للمستهلك.

وأضاف أنّ سعر البيض البلدي تراوح بين 85 إلي 90 جنيهًا، في السوق المحلي.

سعر البيض في المحلات التجارية

أما في المحلات التجارية فتراوح سعر طبق البيض من النوع البلدي تحتوي على 30 بيضة، اليوم بين 80 و85 جنيهًا، وبناء على هذا تصل للمستهلك في جميع الأسواق المختلفة بـ90 جنيهًا، بينما تراوح سعر طبق البيض البلدي الذي يحتوي على 20 بيضة، بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق.

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض، 30 بيضة، اليوم، نحو 67 جنيهًا في المزارع، ويصل سعره للمستهلك بـ 70 جنيهًا.