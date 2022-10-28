سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 28-10-2022 في مصر

شهدت أسعار طبق وكرتونة البيض الأبيض استقرارا في الأسواق اليوم الجمعة، دون تغيير، وتكثر عمليات البحث عن الأسعار، ومنها سعر كرتونة البيض سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي، لذا ترصد «الوطن» في السطور التالية سعر كرتونة البيض بكل أنواعه في المزارع والمحلات التجارية المختلفة بالأسواق اليوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر، وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في الأسواق

بلغ سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر اليوم الجمعة، نحو 73 جنيهًا داخل المزارع، فيما يصل للمستهلك بسعر بين 80 جنيهًا و85 جنيهًا.

تراوحت أسعار كرتونة البيض من النوع البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، اليوم بين 80 و85 جنيهًا، وبناء على هذا تصل للمستهلك في جميع الأسواق المختلفة بـ 90 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق البيض البلدي الذي يحتوي على 20 بيضة، بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق.

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض الذي يضم 30 بيضة اليوم، نحو 67 جنيهًا في المزارع، ويصل سعره للمستهلك بـ 70 جنيهًا.

وتراوح سعر بيع البيضة الواحدة بين مكان وآخر في المحافظات المختلفة، إذ تراوحت بين 2.75 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الدجاج اليوم الجمعة بالأسواق

تراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم بين 37 و39 جنيهًا.

تراوح سعر الدواجن من النوع الساسو بين 44 و48 جنيهًا.

تراوح سعر الدواجن من النوع البلدي بين 52 و54 جنيهًا.

سعر أمهات الدواجن بين 26 و29 جنيهًا.