سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1-11-2022

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار البيض تراجعت بشكل بسيط في الأسواق مع اتجاه بعض المربين إلى التجارة به بدلا من الانتظار لكي يفقس كتاكيت، وفق قول عبدالعزيز، ما أدى إلى توافره في الأسواق بكثرة.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إن أسعار البيض تراجعت في الأسواق بشكل بسيط، وذلك مع اتجاه الكثيرين لبيع بيض الكتاكيت بدلا من إنتاج الكتكوت منه، لذا توافرت كميات كبيرة منه تباع بأسعار أقل من السوق.

وقال عابدالعزيز، إن أسعار البيض سجلت اليوم نحو 65 جنيها، ووصلت إلى 70 أيضا.

سعر البيض في المحال التجارية

وسجَّل سعر طبق البيض من النوع البلدي في المحال التجارية والتي تحتوي على 30 بيضة، اليوم بين 80 و85 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق البيض البلدي الذي يحتوي على 20 بيضة، بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق.

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض، 30 بيضة، اليوم، نحو 67 جنيهًا في المزارع، ويصل سعره للمستهلك بـ 70 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحال التجارية

وجاءت أسعار الفراخ في المحلات التجارية كما يلي:

- تراوح سعر كيلو الأوراك بين 40 إلى 49 جنيهًا.

- كيلو الأوراك المخلية تراوح بين 65 و70 جنيهًا.

- كيلو الهياكل تراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 40 إلى 46جنيهًا.

- كيلو الدبابيس تراوح بين 62 - 70 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه بين 95 و110 جنيهًا.

- كيلو الشيش البانية بين 100 و120 جنيهات.

- صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.