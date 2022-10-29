سعر كرتونة البيض اليوم السبت 29-10-2022 في مصر

يبحث المواطنون بشكل يومي عن أسعار المنتجات والسلع المختلفة ومن بينها الخضروات والفواكه والألبان، بالإضافة للرغبة في معرفة سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في الأسواق المختلفة.

وترصد «الوطن» سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت، نحو 73 جنيهًا داخل المزارع، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيها.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض من النوع البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، اليوم بين 80 و85 جنيهًا، وبناء على هذا تصل للمستهلك في جميع الأسواق المختلفة بـ90 جنيهًا، بينما تراوح سعر طبق البيض البلدي الذي يحتوي على 20 بيضة، بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق.

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض، 30 بيضة، اليوم، نحو 67 جنيهًا في المزارع، ويصل سعره للمستهلك بـ 70 جنيهًا.

واختلف سعر بيع البيضة الواحدة اليوم السبت بين مكان وآخر، إذ تراوحت بين 2.75 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الدجاج اليوم الجمعة بالأسواق

فيما بلغ سعر الدواجن البيضاء اليوم بين 37 و39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن من النوع الساسو بين 44 و48 جنيهًا.

وتراوح سعر الدواجن من النوع البلدي بين 52 و54 جنيهًا، وسعر أمهات الدواجن بين 26 و29 جنيهًا.