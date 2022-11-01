برق وأمطار غزيرة وسحب رعدية في مطروح والإسكندرية والقناة

تتعرض بعض المدن في السواحل الشمالية للبلاد لحالة من الطقس غير المستقر، إذ ضرب البرق مدينة سيدي براني في أقصى حدود مصر الغربية، مع سقوط أمطار، كما تحاصر السحب الركامية المنخفضة والمتوسطة الممطرة المدن الساحلية الغربية، ومنها مرسى مطروح وفوكه والضبعة والعلمين وسيدي عبدالرحمن والحمام وتصل حتى الإسكندرية، تصاحبها غيوم وانخفاض في درجات الحرارة تصاحبها بروده في الجو خلال الساعات الأولى من الصباح.

وطبقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدن السواحل الغربية تكون ما بين متوسطة إلى رعدية أحيانًا، على خلال الساعات المقبلة تصاحبها السحب الركامية والرعدية.

حالة الطقس في المحافظات

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تهطل الأمطار اليوم في ناحية الغرب قادمة من سيدي براني ومطروح والعلمين والإسكندرية ثم بعض المدن والمحافظات الأخرى لتصل إلى مناطق من سواحل شمال الدلتا وشمال الوجه البحري.

«جناين» التين والزيتون تعوم في الأمطار

واستقبلت قبائل سيدي براني غرب مطروح سقوط الأمطار بفرحة وسعادة بعد أن غمرت المياه «جناين» التين والزيتون الممتده شمال وجنوب براني، والقري والنجوع التابعة لها، خلال الأمطار الرعدية التي ضربت المنطقة.

وأكد الشيخ كريم المعبدي من عواقل قبيلة القطعان في براني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنهم يعتبرون الأمطار خيرا، وينتظرونها كل عام ويعيش عليها سكان سيدي براني وسلوم والنجيلة وجميع القرى والمناطق الممتدة غرب مطروح،.

وأضاف «المعبدي»: «أنا أستفيد منها في الزراعة وفي الأكل والشرب على مدار العام وسقي الحيوانات والطيور».