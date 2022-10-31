حالة الطقس اليوم.. أمطار بالسواحل الشمالية وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في مصر، مؤكدة إن طقس اليوم ممطر على معظم المدن المطلة على البحر المتوسط، خاصة مع زيادة تكاثر السحب في تلك المناطق منذ الصباح الباكر.

سقوط أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة

وأضافت «غانم»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تقع حاليا تحت تأثير منخفض جوي قادم في طبقات الجو العليا، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يستمر تكونها على مدار اليوم، وسيصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة على كلا من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مثل الاسكندرية، مطروح، السلوم والعلمين البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية، والسواحل الشمالية الشرقية.

وأضافت غانم، أن حالة الطقس تشهد أيضًا انخفاضًا في درجات الحرارة، خلال فترات الليل والصباح الباكر، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى ما بين 19 و20 درجة مئوية، في حين أن حالة الطقس خلال فترات النهار، تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة على السواحل الشمالية، وحارة على محافظات جنوب البلاد.

انخفاض جديد في درجات الحرارة

وتوقعت عضو المكتب الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أن نشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، مع زيادة كميات الأمطار المتوقع سقوطها والتي ستختلف من مكان لآخر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 27 - 20.

العاصمة الإدارية 27 - 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26 - 19

كفر الشيخ 26 - 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 20

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24 - 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26 - 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

كاترين 22 - 11

رأس سدر 29 - 20

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22.

حلايب 29 - 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 16

أبو سمبل 31 - 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23