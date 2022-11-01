حالة الطقس اليوم في الفيوم.. شبورة كثيفة على الطرق السريعة والزراعية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مختلف المحافظات ومنهم محافظة الفيوم، التي تشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهاراً، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، فيما حذرت من تكون الشبورة بكثافة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشر «الوطن» حالة الطقس وسقوط الأمطار في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، وهي كالتالي:

مناخ الفيوم: غيوم تزين السماء

ويسود طقس مشمس على محافظة الفيوم اليوم، وسط ظهور الغيوم بين الحين والآخر، حيث تبلغ نسبة الغطاء السحابي 24%، ويزداد كثافته من بعد الظهيرة فيما يعاود انخفاض نسبته في المساء.

الأمطار في الفيوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه من غير المتوقع سقوط أمطار اليوم في الفيوم، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 27 فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 15، وسط زيادة الرطوبة التي تبلغ نسبتها 59%.

سرعة الرياح في وادي الريان

وتشهد محافظة الفيوم، اليوم نشاط للرياح، حيث تزداد سرعة الرياح في وادي الريان السياحية، فضلاً عن باقي المحافظة لتصبح سرعتها 13 كيلو مترًا في الساعة وتكون شمالية شمالية غربية، فيما تظهر هبات الرياح بين الحين والآخر وتصبح سرعة هبات الرياح 30 كيلو مترًا في الساعة.

تحذيرات من الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين وأصحاب السيارات، من القيادة بهدوء خلال فترة الصباح، بسبب كثافة الشبورة المائية التي تزداد على الطرق في الصباح الباكر، موضحةً أنّ الرؤية على الطرق الداخلية والخارجية بمحافظة الفيوم ستكون بنسبة 10 كيلو مترات خلال الشبورة.

الطقس في الفيوم 14 يوم

وفيما يخص الطقس في الفيوم أسبوع كامل بالرياح والأمطار، وعلى مدار الـ 14 يوماً المُقبلة، فإنّه سيكون كالتالي:

الأربعاء: مشمس وسرعة الرياح 14 كيلو مترا واحتمالية ضعيفة لسقوط الأمطار.

الخميس: مشمس وسرعة الرياح 13 كيلو مترا واحتمالية سقوط الأمطار 10%.

الجمعة: غائم وسرعة الرياح 14 كيلو مترا، واحتمالية ضعيفة لسقوط الأمطار.

السبت: مشمس وسرعة الرياح 14 كيلو مترا واحتمالية ضعيفة لسقوط الأمطار.

الأحد: غائم وتزداد الرطوبة، وسرعة الرياح 11 كيلو مترا وتوقعات سقوط الأمطار ضعيفة.

الاثنين: مشمس وسرعة الرياح 14 كم/ س، ولا احتمالية لسقوط الأمطار، ونسبة الرطوبة 39%.

الثلاثاء: غائم ونسبة الرطوبة 47%، وسرعة الرياح 13 كم: ساعة، ولا احتمالية لسقوط الأمطار.