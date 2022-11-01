مصر تعزي الفلبين في ضحايا العاصفة الاستوائية والفيضانات

أعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم، عن خالص تعازيها لجمهورية الفلبين الصديقة إثر العاصفة الاستوائية «باينج» والفيضانات الأخرى التي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين.

كما قدّمت مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الفلبين ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين وسرعة العثور على المفقودين، مؤكدةً على وقوفها بجوار الفلبين في هذا الظرف الأليم.

110 قتلى في الفلبين

وأعلن المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية «باينج» إلى 110 قتلى، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

33 شخصًا في عداد المفقودين

وقال المجلس الفلبيني، حسبما نقلت قناة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية إنَّه لا يزال هناك 33 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين، مشيرا إلى إصابة 101 شخص آخر جراء العاصفة القوية.

وأضاف المجلس الفلبيني أنَّ 2.4 مليون شخص قد تضرروا جراء العاصفة «باينج» من بينهم عشرات الآلاف فروا إلى مراكز الإجلاء المؤقتة.

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قد قال يوم أمس الاثنين، إنَّه لا توجد حاجة لإعلان حالة كارثة وطنية في البلاد لمدة عام في أعقاب العاصفة.