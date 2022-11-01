«القومي للبحوث»: الغازات الناتجة عن الأجهزة المنزلية تسبب التهابا رئويا

قال الدكتور ياسر حسن، أستاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، إن التلوث يؤثر على الأطفال وكبار السن والسيدات الحوامل ومرضى الحساسية بشكل كبير، مضيفا أن هناك تلوث غير مرئي بتمثل في الموجات الكهرومغناطيسية التي تخرج من أجهزة المحمول والغسالات وغيرهما، ويؤثر سلبًا بنسب كبيرة للغاية على صحة الإنسان والبيئة المحيطة به.

نتعرض لكميات كبيرة من الغازات الضارة يوميًا

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أننا نتعرض لكميات كبيرة من الغازات الضارة يوميًا والتي تسبب إلتهاب رئوي كأبسط شيء يمكن حدوثه لصحة الإنسان، فمثلًا عند طهي الطعام، ينتج عن تسخين الزيوت أنواع كثيرة من الغازات سواء كان لها رائحة أو من دون، وكذلك عند إشعال نار الموقد الذي يعمل بالغاز الطبيعي ينتج عنه عدة غازات ضارة كأول أكسيد الكربون وثاني أكيسد النيتروجين وثان أكسيد الكبريت.

وتابع، أن المواد الكربونية المتطايرة تسبب حساسية عالية بالرئة، وتنشأ تلك المواد من الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب استخدام الدهانات والمبيدات التي يجب تهوية المنزل بعدهما بشكل جيد، مشيرًا إلى أن كميات الهواء الكافية بالمنزل تتوقف على عدة عوامل أهمها عدد الأفراد بالمنزل، ومعدل التهوية، فضلًا عن المدة التي نقضيها بالمنزل يوميًا، وذلك لضمان نظافة الاكسجين الذي نتنفسه.

نصائح للتخلص من الغازات المتكونة بالمنزل

ووجه أستاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، نصائح للمواطنين للتخلص من الغازات والفيروسات والبكتيريا التي تتكون يوميًا بسبب تشغيل الأجهزة المنزلية، وهي ضرورة تهوية المنزل يوميًا بمعدل ساعتين على الأقل، مع دخول الشمس وذلك للقضاء على البكتيريا والفيروسات التي تتكون.