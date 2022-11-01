خبير الإدارة المحلية حمدي عرفة: الأشجار تمتص 35% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري المحليات، إنّ مؤتمر المناخ يهتم به جميع دول العالم، إذ يشارك فيه نحو 197 دولة من أصل 214 دولة، ليمثلوا سكان العالم البالغ عددهم 7 مليار و900 مليون فرد، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شئ بالكون متوازنًا إلا أن السلوك البشري أخل بهذا التوازن.

السلوك البشري وراء التغيرات المناخية

وأضاف «عرفة» في حوار مع الإعلامية نيفين القاضي ببرنامج «مع الناس»، المُذاع على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن السلوك البشري في التعامل مع النباتات والحيوانات، أدى إلى حدوث ظواهر التغيرات المناخية كالأمطار والسيول وتآكل الأراضي الزراعية، وهو ما دفع الدول الكبرى والدول الصناعية ودول العشرين إلى عقد مؤتمر خاص بالمناخ.

مؤتمرات المناخ تستهدف الحفاظ على الاراضي الزراعية واستخدام الطاقة النظيفة

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أن المؤتمرات الخاصة بالمناخ تستهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء واستخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن استخدام المصانع للغاز والفحم بعد الثورة الصناعية وراء ارتفاع نسبة الانبعاثات من الكربون.

الأشجار تساعد على حبس ثاني أكسيد الكربون بنسبة 35%

وأشار عرفة إلى أن مشكلة التصحر وقطع الأشجار وعدم التشجير، تسببت في انخفاض امتصاص الانبعاثات الكربونية، كون الأشجار تساعد على حبس ثاني أكسيد الكربون بنسبة 35%، لافتًا إلى إمكانية التغلب على الحرارة والسخونة الناتجة عن ارتفاع الانبعاثات الكربونية من خلال عدم قطع الأشجار، واستخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه.