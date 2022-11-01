ممثل برنامج الأمم المتحدة: مصر حققت طفرة في مجال تحسين استخدام الطاقة

قال الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن موضوعات التغيرات المناخية تنقسم إلى مجالين، الحد من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، وشهد عام 2015 طفرة كبيرة في موضوعات تحسين استخدام الطاقة والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، حيث أنشأت مصر محطة للطاقة الشمسية في أسوان، وهناك توسعات كبيرة في طاقة الرياح.

أمور جرى تطبيقها على الأرض

وأضاف مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «بالنسبة للتكيف، فهناك أمور جرى تطبيقها على الأرض، مثل حماية الشواطئ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع مصر في هذا الملف».

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع الحكومة المصرية

وتابع مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي: «هناك خطوات أخرى في قطاع الزراعة وبدأت خطوات فعلية في هذا المجال على أرض مصر»، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع الحكومة المصرية في مساري تخفيف الحد من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية في ملف حماية الدلتا من ارتفاع منسوب البحر.

المحطات الصغيرة

وأضاف: «نعمل على مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة ونشر استخدام الطاقات المتجددة صغيرة الحجم، مصر أنجزت إنجازا كبيرا في مزارع الرياح والطاقة الشمسية بمحطة بنبان، وهناك برنامج كبير نفذناه بالتعاون مع وزارة الكهرباء لدعم تحول الإضاءة الموفرة للطاقة، وبدأ هذا الامر في عام 2013-2014، وحققنا وفورات كبيرة جدا، وخفضت بعض المنشآت استهلاكها من الكهرباء إلى 50% بعد تغيير أنظمة الإضاءة، وهذا ما نعتبره من أهم قصص النجاحات في مصر فيما يتعلق بخفض الانبعاثات واستقرار منظومة الطاقة».