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«البيئة» تنظم أسبوع التغيرات المناخية في شمال سيناء

كتب:

حسين ابراهيم
12:45 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
أسبوع التغييرات المناخية بشمال سيناء

أسبوع التغييرات المناخية بشمال سيناء

ينظم فرع جهاز شؤون البيئة في محافظة شمال سيناء، أسبوعًا لمناقشة قضايا التغييرات المناخية في عدة مدن وقرى بالمحافظة، وانطلقت اليوم الأثنين أولى الفاعليات، التي تم تنظيهما تحت رعاية مجلس الوزارء.

زراعة أشجار في عدة مدارس

وأعلنت رضوى سامى مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، في بيان لها، أن الجهاز قام  بزراعة وتشجير 6 مدارس في نطاق مدينة العريش، وهي مدارس 25 يناير الرسمية للغات، والسيدة زينب الثانوية بنات، والعريش الثانوية بنات، حي آل ذكرى الابتدائية، ومحمد الزملوط الرسمية للغات، والشهيد الخفير عيد سلامة.

الفاعليات بالتعاون مع مديرية التعليم

وأضافت أنه سيتم دعم وزراعة هذه المدارس بأشجار الزينة وكذلك تركيب مظلات، لافتة إلى أن الجهاز سيبدأ من الغد بمدينة مدينة بئر العبد، وبعدها مدينة الشيخ زويد، وبعض مدارس الوسط،  بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم حمزة رضوان، وعددًا من مسؤولي المحافظة .

 

 

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجه بتطبيق الفاعليات على الأرض، والعمل على تدريب التلاميذ على عملية الزراعة مع منحهم دروسًا منهجية، وحصص دراسية إضافية عن أهمية ومخاطر التغييرات المناخية على العالم خلال الفترة المقبلة.

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