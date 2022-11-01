وزير التجارة: فرص استثمارية مميزة أمام رجال الأعمال القطريين في مصر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع اعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين، وشارك في اللقاء المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري

وأكد وزير التجارة حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك مع دولة قطر وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والقطري على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

فرص تصديرية واعدة أمام المصدرين والمستوردين

وأشار إلى أن هناك فرص تصديرية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصرية والقطرية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح نفاذ المنتجات المصرية بمزايا تفضيلية لأسواق تجاوز ال 2 مليار مستهلك.

طرح عدد كبير من فرص الاستثمار الصناعي

ونوه الوزير إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر الأسبوع الماضي طرح عدد كبير من فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصرية، كما أعدت الوزارة قائمة تضم حوالي 140 فرصة تصنيعية جميعها في مجالات تصنيع مدخلات الإنتاج، فضلاً عن المشروعات المتعلقة بالصناعات التعدينية.

رغبة رجال الأعمال القطريين في الاستثمار

ومن جانبه أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن هناك رغبة أكيدة من رجال الأعمال القطريين للاستثمار في السوق المصرية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل توافر الدعم الكامل من قبل الدولة، مشيراً إلى أن قائمة المشروعات التي تم عرضها خلال الاجتماع لاقت استحسان العديد من الشركات، حيث عبروا عن رغبتهم في دراسة بعض هذه المشروعات ومن ثم اتخاذ قرار الاستثمار في السوق المصرية.