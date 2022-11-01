إصابة 3 سيدات في انقلاب «توك توك» ببني سويف

أصيبت 3 سيدات اليوم الثلاثاء إثر انقلاب مركبة «توك توك» أمام مدخل قرية الديابية التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لهن.

بلاغ بإصابة 3 سيدات في حادث انقلاب «توك توك»

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة «توك توك» أمام مدخل قرية الديابية دائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

الإسعاف تنقل 3 مصابات في الحادث

وانتقلت سيارتا إسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء المصابات في الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: نورة حمدي ميهوب 24 عامًا، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، نجلاء قرني محمد 35 عامًا، مصابة جروح وسحجات متفرقة بالجسم، نجلاء محمد محمود 46 عامًا، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، يقيمن مركز الواسطى، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهن تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.