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«التنمية المحلية» توجّه المحافظات بمتابعة توفير السلع وفتح معارض بأسعار مخفضة

كتب:

وائل فايز
01:19 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
توفير السلع بأسعار مناسبة

توفير السلع بأسعار مناسبة

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية في المحافظات، بمتابعة توافر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المحافظات، ومتابعة التزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المحتكرين والمخالفين، تنفيذا لقرارات مجلس المحافظين في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار آليات ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومحاربة الغلاء.

توفير السلع الغذائية

وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إجراءات الأجهزة التنفيذية بمحافظتي أسوان والدقهلية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

من جانبها، تواصل وزارة التنمية المحلية، إطلاق مبادرة سند الخير في المحافظات، والتركيز على الأحياء الشعبية والأماكن النائية والقرى وتوابعها، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث تحمل المنافذ المتحركة كل أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، وتعد اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة والدواجن والأسماك الأكثر إقبالا من المواطنين.

تحقيق استراتيجية مصر 2030

وتهدف المبادرة إلى تحقيق استراتيجية مصر 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفاتها في القضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الصحة الجيدة للمصريين، من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والمنشأت والشركات العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة سند الخير.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.