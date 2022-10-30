«التنمية المحلية» نخطط لتطوير متكامل بمحافظتي قنا وسوهاج في إطار رؤية مصر 2030

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ إعداد الخطط الاستراتيجية للتنمية المتكاملة لمحافظتي سوهاج وقنا يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تعمل الدولة على توطين التنمية المستدامة، تفعيلا لقانون التخطيط العام الصادر في عام 2022، إذ ينص على أن المحافظات المصرية تعد خططها التنموية الاستراتيجية.

الربط بين كل القطاعات

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: «من الأهمية بمكان العمل على الربط والتشبيك بين كل قطاعات وعناصر الخطة بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للمحافظة، ونعمل على الاستفادة من الفرص التنافسية من كل محافظة لأخرى، ونعمل على التخطيط التشاركي ونربط بين الإطار الإقليمي والقومي الأشمل على المستوى المحلي من مدن وقرى، ونتبع فيها منهجية تعتمد على التكامل والربط بين رؤى الوزارات والهيئات من ناحية على المستوى المركزي، والمراكز والمديريات على المستوى اللامركزي من ناحية أخرى».

عقد عدة اجتماعات وورش

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه جرى عقد عدة اجتماعات وورش عمل مع ممثلي الوزارات من اجل الوصول إلى نقاط اتفاق، والتعرف على التصورات والمقترحات ومستقبل التنمية في سوهاج وقنا في إطار التنمية المحلية، وعملنا على هذا الجزء في الفترة الماضية، ونعمل على تقدير الفجوات التنموية الموجودة في كل محافظة ونضع أهدافا ومرتكزات لها للإسراع فيها، على المستوى القطاعي والمستوى الجغرافي، ونستمد المزايا التنافسية والإمكانيات الواعدة الموجودة في كل محافظة بالمراكز الخاصة بها، من أجل تخصيص المشروعات ذات الأولوية لكل قرية أو مدينة او مركز لتوفير فرص العمل والحفاظ على عدالة توزيع ثمار التنمية».