آخر استعدادات شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ

على قدم وساق يجرى وضع اللمسات النهائية لاستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن الفنادق في المدينة حصلت على الشهادة البيئية في إطار الاستعداد لقمة المناخ نوفمبر 2022، مشيرا إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وصل مدينة شرم الشيخ لتفقد الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ.

وتابع أن إجمالي الفنادق التي حصلت على الشهادة البيئية 132 فندقا ومنشأة سياحية بعد تطبيق اشتراطات الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنمية العنصر البشري.

فنادق شرم الشيخ جاهزة

أعلن محافظ جنوب سيناء جاهزية فنادق ومنتجعات شرم الشيخ جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة في COP 27، موضحا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وزير السياحة قام بجولة تفقدية في مدينة شرم الشيخ لتفقد المنشآت والفنادق ووضع اللمسات النهائية قبل انطلاق القمة رقم 27.

أضاف أن اللجان التي كانت تقدم بمتابعة الفنادق والمنشآت السياحية للمرور على المطاعم والمطابخ، وأماكن تخزين المنتجات الغذائية المختلفة المتواجدة بهذه المنشآت الفندقية للتأكد من تطبيقها لجميع اشتراطات سلامة الغذاء والسلامة الصحية.

تطهير الخزانات

وقامت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بجنوب سيناء بعمل حملات تطهير الخزانات ومتابعة مناطق تخزين الأغذية والتأكد من سلامة الطواقم التي تعطل في مجال سلامة تداول الأغذية والمشروبات.

تطعيم العاملين وتدريب الأطقم

في نفس السياق، أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء للوطن أنه جرى الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في الفنادق والمنتجعات السياحية تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ضد الالتهاب الكبدي الوبائي، وجرى زيادة أطقم الحجر الصحي بالمطار وزيادة البوابات الحرارية.

وتابع أنه جرى عقد عدة لقاءات مع العاملين بالقطاع السياحي، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على النظافة وسلامة الغذاء، لأن القمة 27 يشارك فيها 40 ألف من مختلف أنحاء العالم، بالتالي أي خطأ في منظومة السلامة والصحة المهنية قد تؤثر سلبا.

وشدد على ضرورة توفير فرق طبية داخل الفنادق وتخصيص غرفة لأي حالات طارئة.