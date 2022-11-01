«الإنتاج الحربي»: مهمتنا الأساسية تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة

تحدّث المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، عن دور الهيئة القومية للإنتاج الحربي وما يتبعها من 16 شركة صناعية تابعة، وشركة للإنشاءات والمشروعات والاستشارات الهندسية، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة لنظم للمعلومات والحواسب في مهمتهم الأساسية لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة، من أسلحة ومعدات وذخائر، إلى جانب دور هذه الجهات التابعة في الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية ذات جودة عالية وسعر منافس، والمساهمة في مختلف المشروعات القومية والتنموية للدولة.

حفل عيد الإنتاج الحربي

كما استعرض حلمي، خلال كلمته في حفل عيد الإنتاج الحربي الثامن والستين، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بشركة شبرا للصناعات الهندسية «مصنع 27 الحربي»، أهم الإنجازات المختلفة المحققة بعام (2021/ 2022) من مشروعات تنموية وتطوير لخطوط إنتاج وافتتاح خطوط إنتاج جديدة.

واستعرض أهم بروتوكولات التعاون التي تمت مع الجهات المختلفة في ضوء العمل باستراتيجية الوزارة، وهي التكامل والتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة والشركات العالمية، لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف المجالات الصناعية العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة لسد احتياجات السوق المصري وصولا إلى التصدير للدول الأفريقية والعربية.