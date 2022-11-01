برنامج تدريبي لتنمية مهارات الشباب الحرفية بالبحيرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن مركز الإنتاج والتدريب المهني في دمنهور بمحافظة البحيرة، عن بدء الدورة التدريبية لعام 2022 للشباب من الجنسين في مهن النجارة والحدادة والخياطة.

موعد بداية الدورة التدريبية

وأعلن المركز عن بداية الدورة التدريبية يوم 15 نوفمبر الجاري ولمدة 3 أشهر، وذكر البيان أنه على المتقدم التوجه إلى مركز الإنتاج والتدريب المهني بدمنهور خلف فرق الأمن بطريق النصر.

مبلغ مالي للمتدربين

وذكر المركز أن المتدرب سيتقاضى مبلغا ماليا شهريا وقدره 750 جنيها، على أن يكون نظام الحضور يوم بعد يوم، كما يتم توفير فرصة عمل في المجال المدرب عليه بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، ويحصل المتدرب على شهادة خبرة في نهاية مدة التدريب.

وجاءت شروط القبول في التدريب على النحو التالي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 25.

- حصول المتدرب على مؤهل تعليمي «متوسط أو عالي»

الأوراق المطلوبة للتدريب

وعن الأوراق المطلوبة جاءت كالآتي:

- صورة من شهادة الميلاد

- صورة من البطاقة الشخصية

- عدد 2 صورة شخصية

- صورة المؤهل الدراسي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالتدريب المهني وإنشاء مراكز تدريب مهنية لإعداد الكوادر البشرية، حيث تسعى تلك الدورات إلى تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال إكسابهم الخبرات التدريبية اللازمة التي تؤهلهم ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة.