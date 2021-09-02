«تطوير مهني» جامعة سوهاج يواصل برامج تأهيل الشباب لسوق العمل

يواصل مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج، فعاليات التدريبات الصيفية الطلابية التأهيلية لسوق العمل، بصورة مجانية وبدون أي أعباء مالية على الطلاب، وذلك على مدار شهر سبتمبر الجاري، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تحرص دائماً على رفع مهارات طلابها وخريجيها، واستكمال الخبرات في المجالات المختلفة، من خلال قنوات ومنصات تدريبية أونلاين، وذلك تطبيقاََ للإجراءات الاحترازية وتداعيات فيروس كورونا.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج أن المركز هو أول من أطلق مبادرة دمج ذوي الإعاقة من طلاب الجامعة فى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال خطة دمج تم تفعيلها بداية من العام الدراسي الحالي، للحفاظ على حقوق كل طلاب الجامعة في الحصول على كل الخدمات التدريبية المقدمة من المركز.

وأوضح الدكتور محمود المنشاوي، مدير المركز، أن تدريبات مهارات التوظيف، ستبدأ الأحد القادم الموافق 5 سبتمبر، وتستمر حتى نهاية الشهر، مشيراً إلى أن التدريب الواحد سيضم 20 طالباً، وسيقوم بالتدريب مدربون متخصصون من غرفة التجارة الأمريكية، وأكاديمية «أسبير»، وفريق عمل المركز، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما سيتم توزيع شهادات معتمدة بتلك التدريبات على المشاركين.

وأوضح «المنشاوي» أن الحصول على التدريب أساسي للقبول في باقي خدمات المركز، والتي تشمل تدريبات وورش عمل عن التخطيط المهني الشخصي، وكيفية أداء واجتياز المقابلة الشخصية، والتواصل الفعال، وأيضاً كتابة السيرة الذاتية، إضافة إلى مهارات البحث عن الوظائف، والتسويق، وسلاسل القيمة، التي يمكن التقدم لها من خلال صفحة مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج على موقع «فيسبوك».

ومن المقرر أن يجري خلال الأيام المقبلة، إطلاق الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك على الموقع الرسمي لجامعة سوهاج.