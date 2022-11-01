مزايا مشروع قانون الرعاية البديلة للأبناء المكفولين.. منها «دعم تمويني» و«معاش شهري»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ مشروع قانون الرعاية البديلة شمل العديد من المزايا للطفل المكفول والأسرة الكافلة، مؤكدة أنّ القانون يعمل على توفير الدعم اللازم للأطفال الأيتام وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

مزايا مشروع قانون الرعاية البديلة

وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر الحوار المجتمعي لمشروع قانون الرعاية البديلة اليوم، أنّ القانون عمل على توفير العديد من المزايا للأطفال، وتتضمّن توفير بطاقات دعم تمويني، والإعفاء من رسوم ومصروفات التعليم الجامعي بجميع الكليات والمعاهد الوطنية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من المساكن التي تنشئها الدولة.

ركوب مجاني للمواصلات العامة

وتابعت الوزيرة، أنّ المزايا تضمّنت أيضا، إتاحة ركوب مجاني لمواصلات هيئات النقل العام والجماعي، وإعفاء من اشتراكات ورسوم النوادي والمتاحف والمتنزهات والقصور الثقافية، وإتاحة الاشتراكات المجانية في عضوية المراكز الرياضية والشبابية والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومعاملة الابن المكفول أسوة بالابن البيولوجي في حق التمتع بعضوية تابعة لعضوية أي من الاب الكفيل أو اللأم الكافلة في النوادي أو النقابات أو خدمات التأمين، وغيرها، استنادا عللا العلاقة الأسرية.

كما تضمّنت المزايا، توفير معاش شهري مناسب حتى الالتحاق بالعمل، أو أن يكون قادرا على الكسب، وتمكين خريجي أنواع الرعاية البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة من شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وغير الحكومية لمن ينطبق عليه شروط ومعايير شغل هذه الوظائف، ومنح مساعدة ضمانية شهرية للفتيات المطلقات من مستفيدي نظام الرعاية اللاحقة، وإعفاء الابن المكفول من الخدمة العسكرية حال كونه الابن الوحيد في الأسرة، مع ضمان عدم تعرضهم للوصم والتمييز أو التنمر والحفاظ على الخصوصية والسرية.