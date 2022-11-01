جنايات سوهاج: السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الأفيون والحشيش

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهم «م. ع» عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار في الحشيش والأفيون بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

المتهم يتاجر في الحشيش والأفيون

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة، مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش والأفيون وترويج بضاعته على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

القبض على المتهم متلبسًا

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم أثناء استقلاله دراجة بخارية وبحوزته عدد من قطع الأفيون والحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهته، اعترف بالواقعة وتم إحالته الى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها السابق.