افتتاح معرضين للفنون التشكيلية والرسم في «تربية نوعية» كفر الشيخ

افتتح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، نائباً عن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، معرضين للفنون التشكيلية والرسم لطلاب الفرقة الثانية قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، بعنوان «بأيدينا»، بإشراف الدكتور داليا المداح، والدكتورة رشا عكاشة، والمعيدة ميرنا أحمد النحاس، وشارك فيهما الطلاب بأعمالهم الفنية مع بيع المنتجات لصالح الطلاب لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة الهادفة للربح.

مشاركة الطلبة في الأنشطة الجامعية

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تُقدر العملية التعليمية وتسعة لتخريج طالب متميز، مشيراً إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية.

تهئة المناخ المناسب للطلبة

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كلية التربية النوعية بالجامعة غنية بقدرات طلابها الموهوبين، والجامعة تبذل كل الجهد لتهيئة المُناخ المناسب للطلاب والذي يُساعدهم على إظهار المواهب والابتكارات والإبداعات.