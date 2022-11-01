أمين عام جامعة الدول العربية لـ«ميقاتي»: نقدم الدعم الكامل للبنان في أزمته

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم في الجزائر التي تحتضن القمة العربية، نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لـ الجامعة العربية، أنَّ اللقاء تناول مجمل الوضع اللبناني، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسي، إذ اعتبر أبو الغيط أن استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية علي لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه.

تأكيد دعم الجامعة العربية للبنان

وأضاف المتحدث أنَّ الأمين العام أكّد دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالإصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولًا لتوافقات تفضي إلى انهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمله البلاد.

ميقاتي يعرب عن تقديره لدور ميقاتي

ومن جهته، أعرب رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية من أجل مواكبة لبنان في مختلف المحطات والتحديات التي تواجهه، وتطلعه لمواصلة هذا الدور بنشاط وفعالية في سبيل حشد الدعم العربي للبنان ومساعدة شعبه على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها.