10 آلاف طن من الوقود منحة روسية لمعامل الكهرباء في لبنان

شهدت عدد من الدول العربية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث اقتصادية، كان من أهمها، إعلان السلطات اللبنانية عن منحتين روسيتين تتضمنان عشرات آلاف الأطنان من الوقود والقمح، فيما شهدت العاصمة الجزائرية، توقيع مذكرة تفاهم بين «مجمع سوناطراك» مع «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي»، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الزراعة.

منحتان روسيتان إلى لبنان تتضمنان عشرات آلاف الأطنان من الوقود والقمح

ستمنح السلطات الروسية، هبتين إلى لبنان، تتضمنان عشرات آلاف الأطنان من الوقود والقمح، وفقا لما أعلنه وزير الأشغال العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، وقال في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن «موسكو» ستمنح بلاده 10 آلاف طن من الوقود لمعامل الكهرباء في البلاد.

وأضاف الوزير اللبناني، أن روسيا ستمنح لبنان 25 ألف طن من القمح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

صحيفة: وزير الطاقة سيعقد اجتماعات بالجزائر لتأمين النفط لـ«كهرباء لبنان»

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، غادر بعد ظهر أمس الاثنين، إلى الجزائر، برفقة وفد حكومي رسمي مشارك في اجتماعات القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن الوزير سيعقد اجتماعات تتعلق بتأمين النفط لمؤسسة «كهرباء لبنان».

وأمس الاثنين، وقع «مجمع سوناطراك» الجزائري، بالجزائر العاصمة، على مذكرة تفاهم مع «الهيئة العربية للاستثمار»، ووقع على المذكرة كل من الرئيس المدير العام لـ«سوناطراك»، توفيق حكار، ورئيس «الهيئة العربية للاستثمار»، محمد بن عبيد المزروعي.

و«الهيئة العربية للاستثمار»، منظمة مالية مستقلة تساهم في رأس مال 53 شركة زراعية كبيرة في 12 دولة عربية، وتأسست في 1976.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، إلى تعزيز التعاون بين في مجال الزراعة، فيما تغطي المذكرة التفاهم الموقعة عدة مجالات بينها دراسة فرص الاستثمار المشترك في الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني بالجزائر، وإنشاء مشاريع متكاملة في المجال الزراعي.

وستتكفل شركة الأنشطة الزراعية والغذائية فرع «مجمع سوناطراك» بتنفيذ الاتفاق.