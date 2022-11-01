رئيس البورصة: نسعى للاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية لزيادة التنافسية

عاودت البورصة المصرية أنشطتها وجولاتها الخارجية، حيث شهدت الفترة السابقة أولى الجولات الترويجية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي وتحديدا في الإمارات، حيث عقدت اجتماعًا بممثلي 16 من كبرى المؤسسات المالية العربية والأجنبية التي تدير أصولًا بمئات المليارات من الدولارات في أسواق مالية متعددة حول العالم.

الترويج للفرص المتاحة في سوق المال المصري

ووفقا لبيان صحفي صادر عن البورصة، استهدفت اللقاءات الترويج للفرص المتاحة في سوق المال المصري بين المؤسسات المالية العالمية التي تولي اهتماما بالفرص الاستثمارية بالمنطقة، والتعرف على رؤية المستثمرين من المؤسسات المالية للأحداث والمستجدات على صعيد الاقتصاد الوطني بهدف استعادة ثقتهم في سوق المال المصرية بعد التعرف على المعوقات والتحديات التي يواجهونها في سبيل عودة استثماراتهم في الأدوات والمنتجات المالية المتداولة بالبورصة المصرية.

تحسن جزئي للسوق

خلال اللقاءات أشار رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية أن قُرب الانتهاء من اتفاق صندوق النقد الدولي سيؤدى إلى تحسن جزئي للسوق، وأن السياسات الحالية المطبقة من البنك المركزي المصري لحل أزمة الدولار هي سياسات فاعلة من شأنها المساهمة في تماسك الاقتصاد الوطني.

الاعتماد على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المالية

وأضاف البيان أن رئيس البورصة كشف خلال اللقاءات سعي البورصة المصرية لتعزيز مستويات الاعتماد على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتفعيل عدة آليات وأدوات مثل تفعيل سوق المشتقات واستحداث مؤشرات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأخرى تتابع جهود الشركات في خفض الانبعاثات الكربونية بهدف تحسين تنافسية السوق المصرية بين الأسواق العربية والعالمية.

جاذبية الاستثمار في السوق المصري

وخلال الاجتماعات أكدت المؤسسات المالية، جاذبية الاستثمار في السوق المصرية واعتبارها سوقًا رئيسية ضمن محافظهم الاستثمارية بسبب تنوع الفرص، فيما استعرض المشاركون عدد من المعوقات والتحديات التي تواجهها في السوق المصرية منها تراجع مستويات السيولة داخل السوق التي تؤثر سلبا على القرار الاستثماري، وقلة المعروض من الأوراق المالية وضرورة وجود طروحات جديدة للمساهمة في إنعاش السوق.

أكد الحضور ضرورة رفع القدرات الخاصة بمسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة لتأسيس قنوات اتصال أكثر فعالية مع المؤسسات المالية لاسيما الأجنبية، وفي هذا السياق أكد ممثلو المؤسسات أن الإفصاحات باللغة الانجليزية إلى جانب اللغة العربية يعزز من مستويات الشفافية.

قيد الشركات الحكومية في السوق المصرية

كذلك طالب ممثلو المؤسسات المالية المشاركة في الاجتماعات، بسرعة قيد الشركات الحكومية في السوق المصرية لانعكاس ذلك على تحسين مستويات السيولة واجتذاب عدد أكبر من المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية.

واقترح عدد من ممثلي المؤسسات المالية دراسة التعاون ما بين البورصات العربية لاسيما الخليجية والمصرية فيما يخص القيد المزدوج أو إمكانية الربط على منصة «تبادل عربية»، بهدف زيادة المعروض أمام المستثمرين واجتذاب سيولة جديدة وتحسين مستوياتها الحالية.

دراسة أول منصة إفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون

وشهدت فعاليات الجولة الترويجية في الإمارات اجتماع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مع رئيس صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي بحضور عدد من المستشارين والتنفيذين بالإدارات المختلفة بالصندوق وخلال اللقاء ثمن الحميدي جهود وسعي البورصة المصرية لإطلاق أول منصة إفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، مشيرا إلى اهتمام الصندوق بهذا الموضوع.

كما شهدت الجولة الترويجية اجتماع رامي الدكاني والمدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي عارف أميري، وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك إضافة إلى استعراض الجانب الإماراتي آخر مستجدات منصة النمو Growth Platform المعنية بتمويل الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وغيرها من البرامج التي يعتمدها مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة الأخيرة.