رئيس البورصة: ضخ صناديق التأمين والأوقاف للأموال يعزز السيولة المحلية

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن مشكلات البورصة معروفة لدى الجميع، مشيرا إلى أنه أجرى جولة في الإمارات العربية المتحدة والتقى مجموعة من المستثمرين، لافتا إلى أن هناك بعض الأمور في مقدور البورصة بالتعاون مع وزارة المالية حلها، ولكنها تعاني من ضحالة السيولة وأسعار أسهم الأصول في الأسواق المصرية.

تعزيز السيولة المحلية من الشركات الحكومية

وأوضح «الدكاني» خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن ضحالة السيولة المالية يمكن معالجتها من خلال تعزيز السيولة المحلية من الشركات الحكومية الوطنية وضخ المزيد من الأموال داخل سوق المال المصري، ومنها شركات التأمين وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئات الأوقاف، ومن خلال تمويل تلك الصناديق للتداولات اليومية للبورصة المصرية نجد اختلافات سعرية كثيرة.

استخدام التكنولوجيا الرقمية لجذب شرائح عمرية جديدة

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه لا بد من استخدام التكنولوجيا الرقمية لجذب شرائح عمرية جديدة للسوق المصرية مع تعزيز السيولة المحلية، لافتا إلى أن الهدف الفترة المقبلة أن يكون في كل بيت مصري مستثمر في البورصة المصرية من خلال آليات تكنولوجية واضحة تسمح للشباب بالاستثمار.