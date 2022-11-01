بعد ارتفاع الحبوب.. بوادر أزمة زيت عالمية وإندونيسيا تدرس فرض ضريبة تصدير

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الخام في ماليزيا بنسبة 5% تقريبًا وزادت العقود الآجلة لزيت فول الصويا في بورصة شيكاغو التجارية في أوائل التعاملات الآسيوية، بعد إعلان روسيا أنها لن تكون جزءًا من صفقة ممر الحبوب بوساطة الأمم المتحدة مع أوكرانيا وتركيا.

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الخام لشهر يناير 2023 في مؤشر مشتقات بورصة ماليزيا، إلى 4.189 رينجت ماليزي للطن المتري 886 دولارًا، في ختام الجلسة الصباحية31 أكتوبر بارتفاع 4.6% عن الافتتاح.

ارتفاع سعر زيت فول الصويا

لامس عقود زيت فول الصويا الأكثر نشاطًا في بورصة شيكاغو التجارية لشهر ديسمبر 73.95 سنتًا للرطل، بينما جرى تداوله حول 73.38 سنتًا للرطل في منتصف التعاملات الصباحية، بارتفاع أكثر من 2.2% خلال اليوم.

ارتفعت العقود الآجلة لزيت فول الصويا في بورصة شيكاغو التجارية في أكتوبر جنبًا إلى جنب مع أسواق الزيوت النباتية العالمية الأخرى بسبب مخاوف نقص الإمداد، وسجل زيت فول الصويا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 73.97 سنتًا للرطل في 27 أكتوبر.

يعتبر زيت النخيل وزيت فول الصويا وزيت عباد الشمس هي الزيوت النباتية الأكثر تداولًا وترتبط في تحركات أسعارها لأنها تتنافس على حصة من السوق العالمية.

انسحاب روسي من الاتفاق

وأعلنت روسيا في 29 أكتوبر انسحابها من صفقة الحبوب مع أوكرانيا بعد أن اتهمت أوكرانيا بمهاجمة السفن الروسية في شبه جزيرة القرم، وقالت إن سلامة ناقلات البضائع السائبة المدنية المشاركة في الصفقة لم يعد من الممكن ضمانها، وفقًا لما ذكرته المملوكة للدولة الروسية، ريا نوفوستي.

كانت «أوكرانيا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس» مقيدة عن التصدير حتى وقع البلدان اتفاقًا بمساعدة الأمم المتحدة مع تركيا في 22 يوليو لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود.

كان من المقرر في الأصل أن تنتهي صلاحية الممر في 19 نوفمبر، وتمثل منطقة البحر الأسود 60% من إنتاج زيت عباد الشمس العالمي و 76% من صادراتها.

بحسب مذكرة لـ«ستاندرد آند بورز»، تتوقع مصادر السوق أن تعيد إندونيسيا «أكبر منتج عالمي لزيت النخيل»، فرض ضريبة التصدير على صادرات زيت النخيل اعتبارًا من نوفمبر حيث عادت مخزونات زيت النخيل في البلاد إلى مستويات يمكن التحكم فيها في الأشهر الأخيرة بعد أن سجلت مستوى قياسيًا في مايو.