توقعات بوفرة إمدادات زيت النخيل عالميا مع زيادة الصادرات الإندونيسية

حفزت إندونيسيا صادراتها من زيت النخيل بينما تقلص الطلب على نظيره الماليزي، في وقت يمثل فيه كل من البلدين الآسيويين 85% من الإمدادات العالمية لزيت النخيل.

ضرائب التصدير المنخفضة

وقالت مذكرة لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، إنّ مصدري النخيل الإندونيسيين يجنون فوائد ضرائب التصدير المنخفضة وإعفاء الرسوم، كما أن اتساع فجوة الأسعار بين زيت النخيل الإندونيسي والماليزي يقلص الطلب على هذا الأخير.

وخفضت وزارة التجارة الإندونيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، السعر المرجعي لزيت النخيل الخام للفترة من 16 إلى 31 أكتوبر لـ713.89 دولار للطن من 792.19 دولار في النصف الأول من الشهر، وسيضع السعر المرجعي الأخير ضريبة تصدير النخيل أقل بكثير عند 3 دولارات للطن المتري، انخفاضًا من 33 دولارًا للطن المتري سابقًا.

إلغاء ضريبة النخيل

وتنازلت إندونيسيا عن ضريبة النخيل من 15 يوليو حتى 31 أكتوبر لزيادة الصادرات، مع الاحتفاظ بضرائب التصدير ومراجعة كل شهرين، وسط توقعات بإن الإعفاء من الرسوم الإندونيسية قد يتم تمديده حتى ديسمبر المقبل.

ارتفاع السعر الماليزي

في المقابل، تخضع صادرات الزيت الماليزي حاليًا لضريبة بنسبة 8% بسعر مرجعي متزايد، وهو ما جعل مشتريات الهند من زيت النخيل الأندونيسي أكثر نشاطاً في الأشهر الأخيرة، إذ ارتفعت واردات الهند من الزيوت النباتية في أغسطس بنسبة 15.7% على أساس شهري إلى 1.401 مليون طن متري، معظمها من إندونيسيا، حسبما أظهرت بيانات من رابطة مستخلصي المذيبات في الهند في 13 سبتمبر الماضي، ويباع طن زيت النخيل الإندونيسي بسعر 874 دولارًا بانخفاض 55% عن أعلى مستوى سجله في مارس.